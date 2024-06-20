Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Путин отметил сотрудничество России и Вьетнама в области сельского хозяйства
Путин оценил расширение взаимных поставок продуктов питания между Россией и Вьетнамом
Россия и Вьетнам активно сотрудничают в области сельского хозяйства, в частности, расширяют взаимные поставки продуктов питания, заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом.
По словам Путина, Россия и Вьетнам развивают двустороннее партнерство в сфере сельского хозяйства, а взаимные поставки агропродукции растут и становятся более разнообразными. Так, вьетнамский холдинг TH Group строит молокоперерабатывающие предприятия сразу в нескольких регионах России, включая Калужскую область и Приморский край. В прошлом году была завершена первая очередь животноводческого комплекса в Московской области, рассчитанного на шесть тысяч голов молочного скота, отметил президент, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Путин заявил о переходе России и Вьетнама на нацвалюты в торговых отношениях.