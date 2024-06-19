Эксперт: Москва будет помогать странам, имеющим претензии к Соединенным Штатам

Политолог Данилин: Визит Путина в КНДР позволит России укрепить систему безопасности на Дальнем Востоке

Tекст: Андрей Резчиков

«Итоги визита Владимира Путина в КНДР оказались беспрецедентными. В последний раз президент России посещал Пхеньян в 2000 году, а ответный визит тогдашнего лидера Северной Кореи состоялся в 2001 году. Тогда тоже были подписаны значимые документы о сотрудничестве и взаимодействии, но события сегодняшнего дня имеют особое значение не только для наших взаимоотношений, но и для всей Юго-Восточной Азии», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Глава государства, заявив о подписании Договора о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, четко дал понять, какие именно последствия будет иметь это соглашение. Учитывая, что Россия подверглась беспрецедентной санкционной атаке, которую можно сравнить с континентальной блокадой, Москва будет всячески препятствовать любым попыткам санкционного давления на союзные государства. Больше ни одна санкция против КНДР не будет иметь шанс на прохождение в Совбезе ООН. Ежегодного продления санкционной политики тоже не будет», – продолжил политолог.

Не менее важным эксперт назвал соглашения России и КНДР в сфере экономики. «Речь идет о туризме, энергетике, строительстве железных дорог и моста через реку Туманная, развитии торговых отношений. У нас развивается товарооборот. Мы закупаем сельскохозяйственную и химическую продукцию КНДР. За год товарооборот увеличился на 50%», – напомнил спикер.

Данилин особо отметил, что Путин обозначил приоритетом внешней политики построение новой системы коллективной безопасности в Евразии, поэтому развитие отношений с Пхеньяном позволит укрепить систему безопасности на Дальнем Востоке.

«Стратегическое партнерство России и КНДР вызывает озабоченность у США, и это очень хорошо. Для Вашингтона должно стать неприятным открытием, что отныне российская система безопасности будет укрепляться, и Москва будет помогать всем, у кого есть претензии к Соединенным Штатам. КНДР становится нашим форпостом в Юго-Восточной Азии. Пхеньян противостоит Японии, Южной Корее, на территории которых находятся американские военные базы», – пояснил политолог.

В среду Владимир Путин завершил свой официальный двухдневный визит в КНДР. Главным итогом стало заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

В договоре, по словам Путина, «поставлены масштабные задачи и ориентиры углубления российско-корейских связей на долгосрочную перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной области и сферы безопасности». Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал новый договор «мощным» и отметил, что документ ускорит создание нового многополярного мира.