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В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, заявила посол республики в Киеве Аннели Кольк.
По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».
Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.