В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину

Tекст: Ольга Иванова

По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».

Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.