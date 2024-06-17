МИД пообещал ответ, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов

Tекст: Ольга Иванова

Она указала, что Россия будет следить за развитием в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают. Захарова напомнила, что «практика в отношении дипсотрудников некоторых недружественных стран у нас имеется», говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, по информации западных СМИ, министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в странах – членах ЕС.