Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
МИД пообещал ответ, если ЕС ограничит передвижение российских дипломатов
Россия примет ответные меры, если Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что Россия будет следить за развитием в первую очередь в тех государствах, которые подобные инициативы продвигают. Захарова напомнила, что «практика в отношении дипсотрудников некоторых недружественных стран у нас имеется», говорится на сайте МИД РФ.
Напомним, по информации западных СМИ, министры иностранных дел ряда европейских стран обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в странах – членах ЕС.