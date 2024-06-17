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Rheinmetall захотел производить гибрид Leopard и Skyranger на Украине
Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.
По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».
Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.
На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.