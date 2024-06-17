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    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    6 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    17 июня 2024, 20:27 • Новости дня

    Rheinmetall захотел производить гибрид Leopard и Skyranger на Украине

    Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.

    По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».

    Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.

    На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.

    17 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине

    Замглавы офиса Зеленского Жовква попытался оправдать отказ стран поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Киев попытался оправдать итоги конференции по Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква попытался объяснить, почему целый ряд стран отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии.

    Жовква сказал, что у разных стран были разные причины для такого решения. Он заявил, что у некоторых из представителей участвующих в конференции государств не было полномочий «принимать такие решения», сообщают украинские СМИ.

    Напомним, подписывать итоговый документ не стали Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. В частности, Индия прямо заявила, что не хочет ассоциироваться с ним.

    Коментарии (6)
    17 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине

    Замглавы МИД Индии Капур заявил о необходимости найти приемлемый для России и Украины вариант урегулирования конфликта

    Индия объяснила отказ поддержать итоговый документ конференции по Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Только приемлемые для обеих сторон конфликта на Украине варианты урегулирования могут привести к прочному миру, поэтому Индия решила избегать ассоциации с любыми итоговыми документами конференции в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Индии по вопросам взаимодействия со странами Запада Паван Капур.

    Капур сказал, что Индия стремится понять «различные точки зрения», поэтому решила участвовать в конференции. Он выразил уверенность, что прочный мир должен быть достигнут на основе диалога и дипломатии при «объединении всех заинтересованных сторон» и «практическом взаимодействии между двумя сторонами конфликта», передает ТАСС.

    Напомним, Индия вошла в число стран, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не поддержали итоговый документ саммита.

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    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    17 июня 2024, 00:40 • Новости дня
    Языковой омбудсмен Украины пригрозил «жесткой реакцией» на скандал в Одессе

    Украинский языковой омбудсмен Креминь пообещал «жесткую реакцию» на скандал из-за русского языка в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с инцидентом, который произошел на бизнес-мероприятии в Одессе из-за использования одним из участников русского языка, последует «жесткая реакция», заявил уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь.

    Как заявил Креминь, «одесский языковой скандал» является «классической историей о граблях, на которые наступили организаторы». По его словам, они «нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса», за что «будут наказаны». Креминь подчеркнул, что на ситуацию должно отреагировать и местное руководство, передает РИА «Новости».

    Напомним, участниц мероприятия, которые требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский, вывели из зала.

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    17 июня 2024, 02:27 • Новости дня
    США отказались считать воровством использование доходов от активов России

    Министр финансов США Йеллен отказалась признавать воровством использование доходов от замороженных активов России

    США отказались считать воровством использование доходов от активов России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине «нет никакого смысла называть воровством», заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    Йеллен отметила, что «активы остаются» в Euroclear, при этом «инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока». По версии США, замороженные активы «лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», передает ТАСС.

    В связи с поддержкой Украины Йеллен не видит «никаких юридических проблем». Она заявила, что G7 «предоставит Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить «за счет этих средств».

    Как подчеркнула Йеллен, G7 не собирается разблокировать «активы, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине». По мнению министра, между Западом и Россией происходит «битва характеров», Москва ожидает, что западная «коалиция распадется» и «не будет продолжать предоставлять Украине ресурсы». «И это способ показать, что у нас есть возможности и характер сделать это», – сказала Йеллен.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Лидеры стран G7 требуют от России компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и выплатить за это 486 млрд долларов.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    17 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации», заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

    Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

    Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

    Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

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    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

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    17 июня 2024, 01:53 • Новости дня
    Подростки в Киеве напали на темнокожего сотрудника посольства США

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве подростки напали на темнокожего сотрудника посольства США, использовав против него перцовый баллончик, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в четверг. Трое 13-летних подростков в магазине из «хулиганских побуждений» использовали перцовый баллончик против темнокожего сотрудника службы безопасности посольства. Открыто уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В 2021 году карманники обокрали сотрудницу американского посольства в Киеве. В 2020 году сотрудница посольства США на Украине была убита  в Киеве.

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    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

    Коментарии (13)
    16 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта

    Глава МИД Украины Кулеба признал необходимость переговоров с Россией для завершения конфликта

    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следующая международная конференция по Украине должна стать завершением конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, признав необходимость переговоров с Россией.

    По словам министра, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением» конфликта. Он признал, что для этого «за столом переговоров нужна и другая сторона». Как заявил Кулеба, Украина «прекрасно понимает, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Кулеба подтвердил, что точки зрения Запада и Глобального Юга на завершение конфликта не совпадают. Министр рассказал, что на конференции в Швейцарии страны Глобального Юга говорили о необходимости для Киева пойти на «сложные компромиссы». «Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», – сказал Кулеба.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ конференции отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. Еще до конференции президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 22:48 • Новости дня
    Ирак и Иордания не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    Ирак и Иордания не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы конференции по Украине в Бюргенштоке убрали из списка стран, поддержавших итоговое коммюнике саммита, Ирак и Иорданию.

    Причины изменений не сообщаются, передает ТАСС.

    Напомним, ранее сообщалось, что документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

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    17 июня 2024, 10:22 • Новости дня
    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»

    Небензя заявил, что России нужны гарантии внеблокового статуса Украины

    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подтвердил, в случае, когда и если бывшие партнеры России «дозреют» к переговорам, позиция Москвы о нейтральном статусе Украины останется неизменной. Кроме того, по его словам, Киеву и Западу придется признать реалии «на земле», передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. Одно из них – внеблоковый и нейтральный статус Украины.

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    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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