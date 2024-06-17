Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
В Оттаве объяснили невозможность размещения канадских инструкторов на Украине
Министр: Обстоятельства не позволяют разместить канадских инструкторов на Украине
Размещение канадских военных инструкторов в настоящее время на Украине невозможно из-за ситуации на местах, заявил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр.
По его словам, в текущих условиях невозможно обеспечить безопасность канадских инструкторов на Украине, передает ТАСС.
Министр добавил, что Канада продолжит обучать украинских военных в других европейских странах.
Ранее Блэр поддержал создание миссии НАТО на Украине, но выступил против размещения войск альянса в стране.