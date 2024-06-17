Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Посольство РФ проясняет детали гибели россиянина в Казахстане
Посольство России проясняет детали гибели россиянина в Казахстане
Посольство России в Астане предпринимает необходимые действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Как сообщили в диппредставительстве, в адрес посольства официальных уведомлений по факту убийства гражданина России в Акмолинской области до настоящего времени не поступало, посольство предпринимает необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося, передает РИА «Новости».
Согласно опубликованной информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ходе следствия установлено лицо, причастное к совершению преступления. В посольстве добавили, что исходят из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней.
Ранее в казахстанском поселке в Акмолинской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве в России 25 лет назад.