Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?0 комментариев
Политолог Ухов раскрыл воздействие мигрантов на ислам в России
Приезд мигрантов в Россию с территории исламских стран не способствует сохранению традиционной религии, а, наоборот, заставляет российских мусульман меньше ходить в мечети, заявил политолог Илья Ухов со ссылкой на экспертные мнения.
Накануне Курбан-байрама руководитель Духовного управления мусульман России (ДУМ) Равиль Гайнутдин признал, что число прихожан мечетей в России сократилось, указал Ухов в своем Telegram-канале.
Гайнутдин пояснил, что это связано с сезоном отпусков, но, по мнению политолога, это «слабый аргумент», поскольку в прошлые годы летняя пора и отпуска не мешали мусульманам собираться в мечетях.
Политолог привел мнение российского исламоведа Романа Силантьева, который подметил, что основную массу прихожан в последние годы составляли мигранты и «новые россияне» из Центральной Азии. Ужесточение миграционных законов обрушает тренд на рост активно практикующих мусульман, указал исследователь.
«Эксперты говорят о том, что нашествие мигрантов из традиционно мусульманских регионов вовсе не способствует возрождению и сохранению традиционного для России ислама. Исследователь и специалист по нетрадиционным религиозным течениям в исламе Раис Сулейманов неоднократно писал о том, что позиции традиционного, к примеру, для татар ханафитского мазхаба в исламе постоянно подрывались в системе мусульманского образования», – добавил Ухов.
Многие мигранты становились «разносчиками салафитских идей», в том числе в Татарстане и в Башкирии. В этих регионах местные жители начали прекращать ходить в свои мечети, так как имамы и мигранты «подминали культовые места под себя и проповедовали там откровенно враждебные для единого российского этно-конфессионального поля идеи».
«Отсюда вывод – как ответственным государственникам нам надо понимать, что неконтролируемая, нелегальная миграция несет для традиционного ислама России, для народов живущих по его канонам вместе с русскими не одну сотню лет, огромные риски. Риски для этнического сохранения и самосознания. И остановка нелегальной миграции – в том числе и их кровное, жизненно важное дело», – заключил Ухов.