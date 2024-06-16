Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
В Госдуме назвали приоритетной целью для России датские F-16 при передаче Украине
Депутат Госдумы Шеремет: Датские F-16 станут приоритетной целью для ВС России в случае передачи их Украине
Любые поставки оружия Украине, в том числе истребителей F-16 со стороны Дании, будут расцениваться как прямое спонсирование терроризма, заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Михаил Шеремет.
Как указал Шеремет, F-16 станут приоритетной целью для их нейтрализации еще на этапе передачи, а также основанием для уничтожения новых баз дислокации. По его мнению, поставляемые Данией самолеты не помогут Украине избежать разгрома, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в ближайшее время.