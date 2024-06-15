Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года
В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.
По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».
Также Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.
Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 годом.
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