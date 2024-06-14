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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Владимир Путин не случайно озвучил свои предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий, которые могут в Женеве обсудить.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

    7 комментариев
    14 июня 2024, 18:55 • Видео

    Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

    Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

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    Россия оказалась готова к валютным санкциям США

    Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности

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    «Большая семерка» распорядится деньгами России

    В Италии начался саммит «Большой семерки». Западная пресса уже назвала его «встречей хромых уток», а также указала на колоссальное количество внутренних проблем в большинстве стран-участниц. Что будут обсуждать лидеры западных государств в столь напряженной обстановке, о чем могут договориться и чего от этого саммита стоит ожидать России? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Удар по клану Байдена стал ответом на приговор Трампу

    Решение присяжных по делу сына президента США Хантера Байдена было единодушным – виновен. Теперь представителю влиятельного американского клана грозит до 25 лет тюрьмы, самому клану – потеря власти, но гораздо важнее, что Америке при этом грозит гражданская война. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия мира

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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