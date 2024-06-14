Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.9 комментариев
Белоусов проверил работу командного пункта ВКС России
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу командного пункта Воздушно-космических сил (ВКС) и заслушал доклады о выполняемых задачах, ему рассказали о применении в зоне СВО авиабомб с унифицированным модулем планирования (УМПК), сообщило ведомство.
Белоусову также доложили о работе дежурной смены командного пункта, о том, как пункт управляет авиацией, войсками ПВО и ПРО и космическими войсками, пояснили в Минобороны, передает ТАСС.
Пункт позволяет постоянно следить за воздушно-космической обстановкой над всей Россией и стратегическими воздушно-космическими направлениями.
Также министру рассказали о боевой работе авиации в зоне СВО, а также о применении самолетами Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такие бомбы применяются для ударов по опорным пунктам ВСУ на Южно-Донецком направлении.