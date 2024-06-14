Исторический форум «Маршал Жуков» стартовал в Музее Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодня мы с вами впервые открываем исторический форум «Маршал Жуков». Мы постарались сделать так, чтобы в эти дни вы, участники форума, побывали на родине великого полководца, встретились с музейщиками, историками, потомками великого маршала и просто пообщались между собой, вырабатывая интересные, важные для страны, для сохранения истории проекты. И нам бы очень хотелось, чтобы эти проекты потом получили жизнь в ваших регионах. Мы очень надеемся, что вы вдохновите своих одноклассников, друзей, свое окружение делом сохранения исторической памяти, и в этом плане мы с вами будем единомышленниками», – сказал генеральной директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Участниками форума стали более 300 школьников и педагогов – это 76 команд-победителей всероссийского конкурса «Маршал Жуков», приславших лучшие работы о Маршале Победы, об истории своего края и о современных героях. В рамках форума состоится церемония награждения команд. Также в программе – экскурсии по экспозициям Музея Победы, его филиала – «Музея Г. К. Жукова» в Калужской области, квесты, панельные дискуссии и мастер-классы от экспертов в области музейного дела, истории, образования, встречи с потомками полководца Георгия Жукова.

Итогом форума станут новые проекты и мероприятия, посвященные Маршалу Победы, которые школьники подготовят совместно с наставниками, а в дальнейшем представят на региональных площадках. Для реализации данных проектов на завершающей церемонии форума родственники маршала Жукова передадут в школьные музеи России на временное хранение семейные реликвии, связанные с Георгием Константиновичем.

В церемонии открытия также приняли участие генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, правнучка Георгия Жукова Варвара Ерохина, потомки маршалов: Наталия Конева, Тамара Казакова, Алексей Говоров, Герой России Вячеслав Сивко, советский военачальник, генерал-полковник Расим Акчурин.