Лавров: Заявление Путина даст повод для обсуждения на конференции в Швейцарии

Лавров: Заявление Путина по Украине даст повод для обсуждения на конференции в Швейцарии

Tекст: Дарья Григоренко

«Завтра и послезавтра непонятно в каком составе и на каком уровне будет вот это вот мероприятие в Швейцарии. Ну, надеюсь, выступление президента даст им, о чем поговорить», – пояснил он, передает ТАСС.

Глава МИД также отметил, что Россия не будет ни за кем из стран бегать после нового предложения по урегулированию конфликта на Украине, однако, по его словам, послы будут его подробно разъяснять. Как указал Лавров, Москва будет ждать реакции на новые предложения Путина.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.