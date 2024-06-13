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Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом
На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.
Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».
На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».
Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.