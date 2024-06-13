Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
СМИ: В Киевской области больше суток тушат промышленный объект
«Бабель»: В Киевской области больше суток тушат промышленный объект после взрывов
Пожар на промышленном объекте в Киевской области тушат уже более суток, привлечены четыре пожарных поезда, сообщило украинское издание «Бабель».
СМИ пишут, что пожар на объекте произошел из-за «падения обломков», его тушат более суток четыре поезда, 249 спасателей, передает РИА «Новости».
В среду начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на промышленном объекте в Киевской области после ночных взрывов.
В Минобороны России были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.