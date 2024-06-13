Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Дело о крупнейших в истории современной России взятках поступило в суд
Дело о крупнейших в истории современной России взятках поступило в Балашихинский городской суд Московской области
В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы следственного отдела СК по Тверскому району Москвы майора юстиции Марата Тамбиева и экс-следователя Кристины Ляховенко.
Дата рассмотрения еще не выбрана, передает РИА «Новости».
Напомним, Тамбиев обвиняется в десяти эпизодах получения взяток в размере более 1,5 млн долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей), еще на 1,3 млн долларов он, по версии следствия, пытался обогатиться. Ляховенко обвиняется во взятке, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.