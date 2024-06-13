Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Дефицит бюджета США в мае оказался гораздо выше прогноза
Дефицит бюджета США в мае превысил 347 млрд долларов
В мае дефицит бюджета США составил 347,131 млрд долларов, хотя месяцем ранее наблюдался профицит в 209,529 млрд, сообщил американский минфин.
Как свидетельсвуют данные минфина, в мае расходы увеличились до 670,778 млрд долларов (плюс 22,4% в годовом выражении), доходы упали до 323,647 млрд долларов (минус 5,3%). При этом аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали дефицит в 250 млрд долларов. В мае 2023 года дефицит составлял 240,348 млрд, передает РИА «Новости».
Напомним, ФРС США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%.