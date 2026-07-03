Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы

Tекст: Олег Исайченко

«Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

«При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

«Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

«Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

«Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.