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Медведев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом по поводу гибели Али Хаменеи.
«От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой», – написал он в Telegram-канале.
Ранее Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии. Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов страны и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде, передают РИА «Новости»
Во время церемонии в Тегеране Медведев заявил, что скорбь сплотила иранцев перед лицом давления США и их союзников. Он подчеркнул, что народ Ирана выстоял в этой борьбе и, по его убеждению, в итоге одержит победу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели аятоллы Али Хаменеи.
В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали масштабные траурные мероприятия в память о погибшем духовном лидере Ирана Али Хаменеи.