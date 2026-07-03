Крамник решил обжаловать годичную дисквалификацию FIDE

Tекст: Елизавета Шишкова

Четырнадцатый чемпион мира по шахматам Владимир Крамник намерен оспорить решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации об его отстранении от соревнований, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат России. По информации агентства, гроссмейстер был дисквалифицирован на один год за нарушение этического кодекса FIDE.

Решение комиссии может быть обжаловано в апелляционной палате в течение 21 дня. Крамник рассказал, что уже подготовил текст обращения и скоро направит его, дополнив новыми пунктами о процессуальных и иных нарушениях, которые он усмотрел в материалах по своему делу.

«Я заранее подготовил текст апелляции, которую собираюсь подать на днях, дополнив новыми пунктами процессуальных и иных нарушений, о которых узнал из сегодняшнего текста», – заявил шахматист. Он считает, что счет грубых нарушений регламента FIDE идет на десятки, выразил уверенность в аннулировании вердикта и пообещал пройти все необходимые инстанции, чтобы добиться, по его словам, наказания за допущенное беззаконие и восстановить свою репутацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации FIDE приняла решение об отстранении российского гроссмейстера Владимира Крамника от турниров на один год с испытательным сроком три года.

Апелляционная палата комиссии по этике FIDE ранее отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России и заменила его штрафом.

Федерации Украины, Англии, Норвегии, Эстонии и Германии совместно подали жалобу в Спортивный арбитражный суд CAS на решения FIDE о сборных России.