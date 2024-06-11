«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.20 комментариев
Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Никольского и Новодонецкого
Подразделения группировки «Восток» ВС России сорвали попытки усиления и ротации ВСУ передовых позиций возле Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки ВСУ усилить свои позиции в районах Никольского и Новодонецкого, передает ТАСС.
Ранее группировка «Восток» ВС России освободила Старомайорское.