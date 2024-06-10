Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде

Главам МИД БРИКС в Нижнем Новгороде предложили на обед суп из раков и утиную ножку

Tекст: Вера Басилая

Среди холодных закусок на выбор будет предложено овощные крудите с сырно-трюфельным соусом, паштет из кролика с икрой из черной смородины, а также шот с тропическими фруктами.

Гости также смогут попробовать салат с маринованным лососем, креветки со сливочным кремом, черри и чипсы пармезан, а также министрам предложат угоститься легким овощным салатом с сельдереем, свежим огурцом, черри и семенем подсолнуха, передает РИА «Новости».

В меню среди первых блюд значатся: суп из печеных томатов с тартаром из овощей, суп из ветлужских раков с кусочками судака и фирменным ярмарочным пирожком.

На горячее подадут печеный баклажан с овощами, утиную ножку с кремом из батата и соусом из брусники, стейк из сома с картофельным гратеном и соусом биск.

На десерт – шоколадный десерт с соленой карамелью. Из напитков гостям предложат морс из клюквы, воду с огурцом и розмарином, миндальное молоко, конечно, чай, кофе и воду.

Напомним, двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС проходит под председательством России в Нижнем Новгороде. Во встрече, помимо государств «десятки», примут участие представители стран – друзей БРИКС.