Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород для участия в саммите глав МИД БРИКС

Tекст: Максим Попов

Сразу после приземления в аэропорту Нижнего Новгорода глава российской делегации проследовал к месту проведения встречи, где скоро состоится совместная фотосессия , а затем начнется само совещание, передает ТАСС.

Также стало известно, что в Нижний Новгород прибыл министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Он примет участие во встрече в формате «БРИКС плюс».



Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу также примет участие в совещании. Его визит в Нижний Новгород запланирован на 10–11 июня.



Напомним, двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС пройдет под председательством России. Во встрече, помимо государств «десятки», примут участие представители стран – друзей БРИКС. Отмечается, что это первая встреча глав МИД после расширения объединения в 2023 году. На данный момент полноправными членами союза являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



Как сообщалось ранее, Зимбабве выразила твердое намерение присоединиться к БРИКС.





