Фестиваль классической музыки «Кантата» закончился масштабным концертом

Для гостей фестиваля исполнили произведения гениев классической музыки: «Праздничную Увертюру» Дмитрия Шостаковича, «Увертюру 1812» Петра Чайковского.

Также там прозвучали арии и дуэты из опер «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Самсон и Далила» в исполнении солистов оперной труппы Мариинского театра. Гала-концерт прошел под аккомпанемент Калининградского симфонического оркестра, которым дирижировал Кристиан Кнапп (Мариинский театр).

«Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив появился фестиваль «Кантата», который набирает обороты. Из года в год программа становится все интереснее, насыщеннее. С каждым годом растет количество звездных артистов, выступающих на фестивале, этаких корифеев классической музыки. У нас сейчас сформировалась хорошая мода на участие в добрых делах. Подобные фестивали – это еще одна возможность поддержать благое дело – сохранение культурных памятников», – отметил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Художественный руководитель фестиваля «Кантата» – гендиректор Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов подвел итоги «Кантаты-2024».

«Мгновенно пронеслась фестивальная неделя. Фестиваль стал пиром духа и торжеством эстетики, он стал радостью для зрителей. Благодаря зрительской жажде познания, благодаря диалогу с событиями фестиваля, с миром искусства и с самими собой мы все стали лучше, мы все стали неотъемлемой частью фестиваля «Кантата», – сказал Борисов.

Одна из целей фестиваля – сбор средств на консервацию и восстановление объектов культурного наследия, которые находятся в Калининградской области.

«Фестиваль бессменно прекрасен и полон не только замечательными артистами, но и премьерами, как это было в Кирхе Нойхаузен, где впервые прозвучали «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в исполнении струнного септета. Следующий фестиваль у нас юбилейный, пятый, и я надеюсь он будет еще более обширным, как по мероприятиям, так и по историческим локациям», – поделился зампредседателя правительства Калининградской области Илья Баринов.

Одна из важных составляющих «Кантаты» – обширный образовательный блок: 12 лекций, 14 мастер-классов и 12 кинопоказов от «Института развития интернета» (ИРИ), российского общества «Знание» и «Российского Музыкального общества» (РМО).

Площадками для мероприятий выступили: открытая площадка в Центральном парке культуры и отдыха, филиал Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Балтийский», филиал Московской Государственной академии хореографии в Калининграде, а также концертный зал Калининградского Симфонического оркестра.