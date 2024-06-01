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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    23 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    1 июня 2024, 19:04 • Новости дня

    В НАТО признали кибератаку поводом для применения пятой статьи

    Бауэр: Кибератака может стать поводом для применения пятой статьи устава НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО договорились, что не только «физическая атака», но и кибератака может стать основанием для начала дебатов о применении пятой статьи и выполнения последующих процедур, заявил на сессии «Диалога Шангри-Ла» в Сингапуре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    Адмирал заявил, что для признания кибератаки на важную цифровую инфраструктуру государства актом войны необходимо быть уверенным, что нападение было совершено государством, а не «частным актором», чтобы «понятно было, с кем воевать», передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности применения пятой статьи договора в случае кибератаки.

    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    1 июня 2024, 15:58 • Новости дня
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение двух лет хода спецоперации Россия сумела вселить панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе», пишет военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

    По его словам, Россия меняла тактику, стратегию, изучая противника, также понесла потери, но при этом «нащупала путь к победе», передает «Царьград».

    Журналист отметил, что российская армия в данный момент выглядит иначе, нежели в начале конфликта. Так, военно-промышленная база страны работает на полную мощность, а президент Владимир «Путин назначил главой Минобороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений».

    Также Business Insider напомнило, что год назад Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной для восстановления арсеналов и перевода экономики на военные рельсы.

    Эпштейн прогнозирует масштабное и многоплановое наступление российской армии летом, а в данный момент, по его мнении, Москва разрабатывает новые тактики и стратегии.

    Ранее издание Daily Express писало, что российский лидер сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    31 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России

    Медведев: Запад может просчитаться, что Россия никогда не применит ядерное оружие

    Медведев предупредил Запад о риске просчета в отношении России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад однажды уже просчитался, когда делал ставку на то, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с «бандеровским режимом», чтобы не поссориться с Европой и США, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он написал, что с применением тактического ядерного оружия Запад тоже может просчитаться, но эта ошибка станет, по его словам, фатальной.

    Жизнь гораздо страшнее легкомысленных рассуждений «отставных натовских пердунов», уверенных в том, что Россия никогда не применит против «бывшей Украины» или отдельных стран НАТО нестратегическое ядерное оружие, предупредил Медведев.

    Перехода конфликта между Россией и Западом в последнюю стадию нельзя исключать, констатировал Медведев, подчеркнув, что это не блеф и не запугивание. Конфликт, по его словам, развивается по самому плохому сценарию.

    Путин ранее заявил, что Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

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    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

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    31 мая 2024, 10:21 • Новости дня
    Генсек НАТО: Британия не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России

    Генсек НАТО: Британия никогда не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России

    Генсек НАТО: Британия не ограничивала применение ракет Storm Shadow против России
    @ MBDA/ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания предоставляла ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow на протяжении длительного времени и никогда не вводила для Киева каких-либо ограничений на применение этого вида оружия, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг отметил, что некоторые страны НАТО никогда не ограничивали для ВСУ применения своего оружия против «законных военных целей на территории России». Он указал, что единственным условием должно быть «ответственное» применение оружия, а также «соблюдение международных норм», передает ТАСС.

    Ранее США сняли для Украины часть ограничений на использование американского оружия против России.

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    31 мая 2024, 14:39 • Новости дня
    В Венгрии заявили, что НАТО готовится к войне с Россией

    Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией

    В Венгрии заявили, что НАТО готовится к войне с Россией
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Североатлантического альянса готовятся к войне с Россией, но еще есть время, чтобы ее предотвратить, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, «военный экспресс отошел от предпоследней станции», при этом не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что пока есть время, чтобы предотвратить такое развитие событий.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

    Сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что президент США Джо Байден подводит весь мир к красной линии.

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    31 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Польша обязалась США напрямую воевать с Россией

    Экс-судья Шмидт: Польша дала обязательство США напрямую воевать против России

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Польши обязалось президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон, заявил уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала.

    По его словам, такая договоренность была достигнута в марте во время встречи в Вашингтоне президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра страны Дональда Туска с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

    Экс-судья пояснил, что согласно конституции Польши решение об отправке польской армии за рубеж принимает президент по представлению премьер-министра страны. Байден пригласил Дуду и Туска, чтобы проверить, можно ли надавить на политиков, если появится необходимость.

    Ранее Польша разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по России. Заместитель Совбеза России Дмитрий Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши.

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    30 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Глава МИД Италии исключил роспуск НАТО

    Глава МИД Италии Таяни назвал нереалистичным роспуск НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО является не просто военным, но и политическим союзом Запада, это его идентичность, поэтому роспуск альянса нереалистичен, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

    Министр прокомментировал предложение распустить НАТО кандидата на выборах в Европарламент от Демократической партии, бывшего главного редактора газеты Avvenire Марко Таркуинио. По словам Таяни, Запад не может отказаться от идентичности, которой является НАТО, а отношения Европы с США – это «путеводные звезды», поэтому распустить альянс нельзя, «не существует такой гипотезы», передает ТАСС.

    Кроме того, министр подтвердил позицию Италии по деэскалации на Украине, и заявил, что итальянских военных на украинской территории не будет.

    Ранее Таркуинио заявил, что НАТО не служит миру, его нужно распустить и создать новый альянс на равных между Европой и Америкой.

    В марте американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО достигло пенсионного возраста.

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    30 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Кремль: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Представители НАТО провоцируют Киев «на продолжение бессмысленной войны» с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, страны НАТО дали понять, что намерены продолжать войну с Россией в прямом и переносном смысле, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что такое решение альянса будет иметь последствия.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

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    31 мая 2024, 12:08 • Новости дня
    В НАТО заявили о «самообороне» Киева из-за слухов об ударах по территории России

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о «самообороне» Киева из-за слухов об ударах по территории России

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве Киева «на самооборону» из-за слухов о якобы разрешении президента США Джо Байдена наносить удары американским оружием по территории России у границы с Харьковской областью.

    Столтенберг подтвердил, что «всегда приветствовал разные виды поддержки», которую союзники оказывают Киеву, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО отметил, что страны альянса имеют право «обеспечивать Украину возможностями для самообороны».

    При этом Столтенберг заявил, что такие шаги «не делают НАТО частью конфликта».

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

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    31 мая 2024, 10:59 • Новости дня
    Белоусов: НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии

    Глава Минобороны Белоусов: НАТО и ЕС противостоянием с Россией увеличивают напряженность в Грузии

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса и Евросоюза курсом на противостояние с Россией вызывают рост напряженности в Грузии, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, отдельные представители НАТО и ЕС стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, чтобы получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию, для этого они дестабилизируют обстановку, финансируя акции протеста в Грузии, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Армении и Азербайджану также бесцеремонно навязываются посреднические услуги, в частности, предложение подписать мирный договор на западных площадках и «под диктовку».

    Кроме того, министр отметил, что ситуация в Афганистане в этой связи требует постоянного контроля и укрепления границы из-за того, что на этой территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках.

    Ранее  президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости провести референдум о европейском выборе Грузии. Идею Зурабишвили раскритиковали в оппозиции Грузии.

    До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об усталости страны от «сквозняка НАТО».

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    1 июня 2024, 15:46 • Новости дня
    В НАТО заявили о необходимости разработок дешевого оружия

    В НАТО заявили о необходимости разработок дешевого оружия из-за конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт на Украине указал на острую необходимость разработки более доступного по цене оружия, зааявил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    По его словам, тот факт, что беспилотник за 10 тыс. долларов уничтожает танк за 10 млн долларов, а ракета за 3,5 млн долларов – беспилотник за 10 тыс. долларов, не является нормальным, передает ТАСС.

    Бауэр отметил, что важно искать новые решения помимо существующих, а также необходимо сбалансировать количество высокотехнологичного, но дорогого оружия, чтобы заменить его более дешевым.

    При этом глава Военного комитета НАТО призвал не впадать в крайности.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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