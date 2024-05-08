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ФСБ обнародовала документы о преступлениях нацистов в Крыму
Около 60 тыс. советских граждан – в основном военнопленных – нацисты Германии вывезли из Крыма после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1944 года, следует из показаний генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке в рассекреченных ФСБ архивных материалах.
Согласно показаниям Йенеке, после прорыва русскими немецких укреплений на Перекопе 9 апреля 1943 года срочно были вывезены в Румынию все русские военнопленные, заключенные из тюрьмы и турецкие батальоны, созданные из русских военнопленных, передает ТАСС.
Также нацисты вывезли часть гражданского населения, согласившуюся добровольно туда выехать – около 60 тыс. человек, главным образом рабочие команды Крыма, образованные из военнопленных.
Немцы также вывозили из Крыма музейные ценности, стада ценных каракулевых овец, урожаи хлопка и табака.
Генерал-полковник рассказал и о борьбе немецкого командования с крымскими партизанами.
По его словам, в старых каменоломнях близ Керчи долгое время находились группы партизан и мирного населения. Для их уничтожения зимой, по инициативе генштаба, в мое распоряжение прибыла особая саперная команда.
Для этого военные части пытались проникнуть в пещеры и подорвать входы и выходы из пещер, но эта попытка не дала ожидаемого успеха. Позднее было принято решение пустить в пещеры взрывообразующий газ, одновременно действующий как отравляющее вещество с тем, чтобы убить всех находящихся там людей.
Согласно показаниям генерал-полковника вермахта, позже пещеры были полностью блокированы, и люди в них остались без еды и питья. В итоге к немцам вышли около 350 человек, 40 из которых расстреляли.