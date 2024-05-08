ФСБ обнародовала документы о преступлениях нацистов в Крыму

Tекст: Александра Юдина

Согласно показаниям Йенеке, после прорыва русскими немецких укреплений на Перекопе 9 апреля 1943 года срочно были вывезены в Румынию все русские военнопленные, заключенные из тюрьмы и турецкие батальоны, созданные из русских военнопленных, передает ТАСС.

Также нацисты вывезли часть гражданского населения, согласившуюся добровольно туда выехать – около 60 тыс. человек, главным образом рабочие команды Крыма, образованные из военнопленных.

Немцы также вывозили из Крыма музейные ценности, стада ценных каракулевых овец, урожаи хлопка и табака.

Генерал-полковник рассказал и о борьбе немецкого командования с крымскими партизанами.

По его словам, в старых каменоломнях близ Керчи долгое время находились группы партизан и мирного населения. Для их уничтожения зимой, по инициативе генштаба, в мое распоряжение прибыла особая саперная команда.

Для этого военные части пытались проникнуть в пещеры и подорвать входы и выходы из пещер, но эта попытка не дала ожидаемого успеха. Позднее было принято решение пустить в пещеры взрывообразующий газ, одновременно действующий как отравляющее вещество с тем, чтобы убить всех находящихся там людей.

Согласно показаниям генерал-полковника вермахта, позже пещеры были полностью блокированы, и люди в них остались без еды и питья. В итоге к немцам вышли около 350 человек, 40 из которых расстреляли.