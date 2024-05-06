  • Новость часаГладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ
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    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

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    6 мая 2024, 22:30 • Новости дня

    СМИ рассекретили планы удара ВСУ по территории России ракетами и беспилотниками

    RT сообщил о готовящемся ударе ВСУ по территории России с использованием дронов и дальнобойных ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ готовится 7 мая в 6 утра нанести удар по территории России с применением десятков беспилотников и дальнобойных ракет. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

    «По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет», – сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что сначала украинцы планируют запустить дроны, «чтобы израсходовать ресурс ПВО», а затем ударить по согласованной заранее цели ракетами.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки дронами на машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области погибли семь человек. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

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    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

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    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


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    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

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    6 мая 2024, 01:17 • Новости дня
    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

    Обвиняемый во взятке замминистра обороны Иванов попросил о домашнем аресте
    @ Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адвокаты обвиняемого в получении взятки заместителя министра обороны Тимура Иванова просят Мосгорсуд отменить решение о заключении под стражу и перевести своего подзащитного под домашний арест. Аппеляционная жалоба будет рассмотрена 8 мая.

    «Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – рассказал «Коммерсанту» Денис Балуев.

    Отмечается, что на время следствия отстраненный от должности Иванов будет участвовать в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». 

    Балуев рассказал, что защита планирует сделать упор на данные о личности обвиняемого, который является отцом пятерых детей, имеет звание героя ДНР и ЛНР, а также множество наград Российской Федерации.

    Адвокаты также не исключают возможности предложить за господина Иванова залог.

    Тимуру Иванову вменяется в вину получение взятки на сумму не менее 1,185 млрд руб. в 2018–2023 годах.

    Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его экс-супруге Светлане Ивановой в феврале прошлого года. Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса были указаны в декларации Иванова за 2019 год, однако, по данным ГИБДД и сервиса «Авто.ру», в феврале 2023 года собственником стала бывшая супруга Иванова.

    Иванов также переписал мотоцикл на отца за год до ареста.

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    5 мая 2024, 23:37 • Новости дня
    В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе села Николаевка Тельмановского района ДНР автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, подорвался на мине, установленной украинскими военными.

    «Сегодня в районе села Николаевка Тельмановского муниципального округа в автомобиле на мине противника подорвалась семья», – написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

    Он сообщил, что мужчина и женщина получили травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения, ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

    Пострадавшие доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил глава ДНР.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

    В результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.

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    5 мая 2024, 22:34 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки

    ВСУ обстреляли ДНР девять раз за сутки, применив кассетные боеприпасы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 18 боеприпасов, в том числе кассетного типа. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин

    «Зафиксированы девять обстрелов со стороны противника. Выпущено 18 боеприпасов», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    Глава ДНР отметил, что украинцами применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники и дроны-камикадзе.

    По словам Пушилина, в результате обстрелов ВСУ в ДНР повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз за сутки, выпустив 86 боеприпасов.

    В результате обстрелов были повреждены три жилых дома, два автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.

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    6 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Ростех создал тепловизионный комплекс «Взгляд»

    В Ростехе разработали тепловизионный комплекс для управления машинами в нулевой видимости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта, позволяющую управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

    Как говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, холдинг «Швабе» создал образец тепловизионной системы для транспорта «Взгляд», способный найти фигуру человека на расстоянии до 300 метров, а на расстоянии 500 метров распознать технику в условиях плохой видимости.

    В Ростехе отметили, что система обеспечивает технике незаметность, позволяя управлять транспортным средством ночью и наблюдать за местностью с выключенными фарами, передает ТАСС.

    Во «Взгляде» применен тепловизор с разрешением матрицы 640х512, при этом комплекс устанавливается на крышу транспортного средства и соединяется с монитором перед водителем.

    Как подчеркнул индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, дальность действия прибора достигает 500 метров, он гарантирует высокое качество изображения, ускоряющее принятие решений в экстренных ситуациях. Он добавил, что в будущем «Взгляд» запустят в массовое производство с объемом до 100 тыс. изделий в год.

    Ранее Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии.

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    6 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    В МИД ответили на вопрос о формуле стратегической стабильности

    МИД: Ракетные потенциалы будут играть важную роль в будущей формуле стабильности

    Tекст: Ольга Никитина

    Роль ракетных потенциалов в формуле стратегической стабильности будет возрастать по мере развития новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

    Машков в комментарии РИА «Новости» отметил, что давать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности трудно, если ее формула вообще возможно. По его оценке, будет возрастать роль ракетной составляющей, особенно в тесной связке с новыми технологиями.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев.

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    6 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Губернатор призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Губернатор Гладков призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).

    Гладков на совещании правительства отметил, что «враг изменил тактику и теперь массированно бьет по мирным жителям». Он подчеркнул, что в районе, куда ударили в понедельник ВСУ, нет никаких военных объектов, только гражданские, передает ТАСС.

    Нужно усилить меры защиты промышленных и агропромышленных комплексов, в том числе с помощью РЭБ, призвал губернатор.

    Напомним, шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадали 35 человек.

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    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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