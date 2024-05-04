Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ никогда не вернут Украине границы 1991 года

Tекст: Вера Басилая

Соскин считает, что украинцы воюют за интересы западных спонсоров киевского режима, которые используют Украину как оружие против России. По его словам, лучше сейчас пойти на перемирие с Москвой, чем потерять еще больше земель, передает РИА «Новости».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину отказаться от части территорий на переговорах с Россией, чтобы сохранить контроль над частью страны.

В феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.