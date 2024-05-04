Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
На Украине признали невозможность вернуть границы 1991 года
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ никогда не вернут Украине границы 1991 года
Жители Украины гибнут в рядах ВСУ ради интересов киевского режима, границы 1991 года, как и 24 февраля 2022 года уже никогда не вернуть, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
Соскин считает, что украинцы воюют за интересы западных спонсоров киевского режима, которые используют Украину как оружие против России. По его словам, лучше сейчас пойти на перемирие с Москвой, чем потерять еще больше земель, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал Украину отказаться от части территорий на переговорах с Россией, чтобы сохранить контроль над частью страны.
В феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.
В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.