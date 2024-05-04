Памятник Бандере в Киеве облили краской

Tекст: Александра Юдина

По данным источников в правоохранительных органах, личности вандалов уже установлены – им по 22 года, передает РИА «Новости».

Мотивы своего поступка они пока не объяснили.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Им грозит до пяти лет ограничения свободы.

Памятный крест Степану Бандере был установлен в Киеве в 2006 году. Он неоднократно подвергался актам вандализма.