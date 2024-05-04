Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.5 комментариев
Памятник Бандере в Киеве облили краской
Двое молодых людей из Полтавской и Житомирской областей облили краской памятный крест Степану Бандере, установленный в Подольском районе Киева, пишет издание «Страна».
По данным источников в правоохранительных органах, личности вандалов уже установлены – им по 22 года, передает РИА «Новости».
Мотивы своего поступка они пока не объяснили.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Им грозит до пяти лет ограничения свободы.
Памятный крест Степану Бандере был установлен в Киеве в 2006 году. Он неоднократно подвергался актам вандализма.