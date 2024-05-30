«Новые люди» запустили чат-бот зоозащитного движения «Мы в ответе за них»

Кураторы зоозащитного движения оперативно берут все заявки в работу. Ежедневно приходит более 30 запросов: начиная от бытовых ситуаций с животными, заканчивая случаями, в которых пострадал человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Один из важнейших векторов развития движения – доработка законодательства, регулирующего деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных. «В стране очень мало реабилитационных центров – 27 на всю Россию. Нужно открывать новые центры реабилитации и привлекать предпринимателей для их масштабирования», – сказал Нечаев.

Руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова рассказала о планах движения на летний период. «Пора решать ситуацию с уличными фотоживодерами и прокатчиками животных на городских улицах. Готовимся провести рейды по проверке законности уличных живодеров», – сказала она.

Своей историей также поделилась певица Виктория Дайнеко: «Важно законодательно урегулировать содержание диких животных у частных лиц. Сейчас все животные, которые куплены до 2021 года могут свободно оставаться у их владельцев и создавать опасность для окружающих. Я сама пострадала от подобного случая. Наш сосед выгуливал пуму без намордника и поводка в парке, где я гуляла с ребенком».