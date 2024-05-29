В Испании задержали пытавших россиянина граждан Украины

В Испании задержали пытавших украинца и россиянина граждан Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Налет и пытки произошли в августе 2023 года, всего подозреваются 13 украинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов Испании.

Один из подозреваемых провел частную вечеринку в коттедже, на которую пришли двое потерпевших. В дом прошли мужчины в капюшонах, они начали пытать россиянина и украинца, чтобы получить доступ к их криптокошелькам.

Налетчики отобрали у своих жертв 107 тыс. долларов.

Также другая группа подозреваемых атаковала жилье другого человека в Валенсии.

Причастные к нападениям украинцы приехали в Испанию из разных стран Европы, чтобы совершить преступление, они уехали на следующий день после налета.