ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

Tекст: Ольга Никитина

Резников, до начала конфликта работавший шахтером в Донецке, в конце 2022 года ушел на фронт добровольцем. Спустя полтора года он попал в плен под Красногоровкой, где над ним издевались, требуя от его дочери фотографировать военные объекты в обмен на прекращение пыток, передает РИА «Новости».

В итоге дочь Резникова обратилась за помощью к правозащитникам.

«ЕСПЧ запустил процесс под названием «Резников против Украины», но пока не уведомил об этом украинские власти», – рассказала Вихорева.

До конца июня необходимо предоставить дополнительные материалы и составить текст апелляции.

Юрист Резникова также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, планируется обсудить, в том числе, тему военнопленных.

В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.