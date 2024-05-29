Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дела о пытках российского военнопленного Дениса Резникова украинскими силовиками, сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
Резников, до начала конфликта работавший шахтером в Донецке, в конце 2022 года ушел на фронт добровольцем. Спустя полтора года он попал в плен под Красногоровкой, где над ним издевались, требуя от его дочери фотографировать военные объекты в обмен на прекращение пыток, передает РИА «Новости».
В итоге дочь Резникова обратилась за помощью к правозащитникам.
«ЕСПЧ запустил процесс под названием «Резников против Украины», но пока не уведомил об этом украинские власти», – рассказала Вихорева.
До конца июня необходимо предоставить дополнительные материалы и составить текст апелляции.
Юрист Резникова также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, планируется обсудить, в том числе, тему военнопленных.
В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.