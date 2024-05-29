Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков
Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинским частям и соединениям
Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями воинским частям и соединениям, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.
Телеграммы направлены военнослужащим 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также бойцам первого гвардейского танкового полка, и 272-го мотострелкового полка.
35-я и 132-я бригады освобождали Архангельское, 9-я – Нетайлово, 1-й танковый полк – Берестовое, 272-й – Кисловку и Котлярову. Белоусов выразил военным благодарность за верность воинскому долгу и присяге и поздравил их с успешным выполнением задач, передает ТАСС.
Напомним, Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.