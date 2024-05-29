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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    2 комментария
    29 мая 2024, 02:24 • Новости дня

    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков

    Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинским частям и соединениям

    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями воинским частям и соединениям, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.

    Телеграммы направлены военнослужащим 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также бойцам первого гвардейского танкового полка, и 272-го мотострелкового полка.

    35-я и 132-я бригады освобождали Архангельское, 9-я – Нетайлово, 1-й танковый полк – Берестовое, 272-й – Кисловку и Котлярову. Белоусов выразил военным благодарность за верность воинскому долгу и присяге и поздравил их с успешным выполнением задач, передает ТАСС.

    Напомним, Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

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    28 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко командовал украинскими военными, то конфликт уже был бы завершен, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя предложение лидера республики договориться с ВСУ.

    «К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия

    Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ планируют крупномасштабное применение химического оружия

    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные планируют использование токсичных веществ, они запросили антидоты, противогазы и другие средства защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

    Представители ВСУ заявляли о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), включенной в список Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Кириллов, передает ТАСС.

    О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы киевского режима антидотов, противогазов и других средств защиты в чрезмерных объемах, подчеркнул он.

    ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.

    Они неоднократно применяли массированные ракетные удары по промышленному предприятию «Заря» в Рубежном, «Азоту» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке, заключил Кириллов.

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    28 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Минобороны: Украинских штурмовиков вооружили газовыми гранатами

    Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ оснащают штурмовые группы газовыми гранатами, сбрасывают их с беспилотников и применяют другие списочные химикаты против российских военных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

    Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

    Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.

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    28 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.

    Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.

    Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».

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    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    28 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    @ epoddubny

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области, где продолжаются штурмовые действия российской армии и идут ожесточенные бои.

    Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.

    «В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.

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    28 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск

    Tекст: Александра Юдина

    Бои за Часов Яр будут ожесточенными, так как город расположен на возвышенности, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

    По его словам, в Часовом Яре ВС России будут встречать горячо, город находится на возвышенности, что усложняет продвижение, несмотря на то что город по размеру меньше Артемовска, передает РИА «Новости».

    Также разведчик отметил, что ВСУ хорошо укрепили город – «взять его будет непросто».

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре. Позднее ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона.

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    28 мая 2024, 20:38 • Новости дня
    На Украине предложили Западу новый формат помощи ВСУ

    Умеров призвал Запад взять шефство над подразделениями ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил западным партнерам Киева взять шефство над подразделениями украинской армии для их подготовки и оснащения.

    На своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) Умеров написал, что Украина «активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил», поэтому каждой из стран-союзников было предложено «взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения», передает РИА «Новости».

    Он также призвал разрешить украинским войскам атаковать территорию России с использованием западного оружия и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для покупки оборонной продукции для Украины.

    Ранее Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями Украины.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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