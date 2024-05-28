Путин и Мирзиеев обсудили тему Украины

Песков: Путин и Мирзиеев обсуждали тему Украины

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что Путин всякий раз в ходе переговоров информирует своих собеседников о ходе СВО и об общей обстановке в украинском конфликте, передает ТАСС.

Эта тематика, уточнил он, фигурировала «высоко в повестке дня» и на переговорах Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Также Песков сообщил, что Путин и Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра.