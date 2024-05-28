«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин и Мирзиеев обсудили тему Украины
Песков: Путин и Мирзиеев обсуждали тему Украины
В ходе визита президента Владимира Путина в Узбекистан обсуждалась тема Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Путин всякий раз в ходе переговоров информирует своих собеседников о ходе СВО и об общей обстановке в украинском конфликте, передает ТАСС.
Эта тематика, уточнил он, фигурировала «высоко в повестке дня» и на переговорах Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Также Песков сообщил, что Путин и Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра.