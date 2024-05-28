Путин до трех часов утра общался с президентом Узбекистана

Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений
«Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», – сказал глава государства, открывая совещание, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что большинство оборонных предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые позиции даже с опережением графика.
«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал он.
По данным президента, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в 14 раз, по автомобилям – в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в 4 раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.
«Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», – констатировал Путин.
«Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой», – сказал Путин.
Он уточнил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.
Напомним, президент встречается с руководством ОПК в подмосковном Королеве.