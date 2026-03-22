Минфин США сообщил о росте доходов России из-за нефти

Tекст: Ольга Иванова

Россия может получить до 2 млрд долларов дополнительных доходов в бюджет из-за ослабления санкций США против российских энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на энергетический рынок.

В эфире телеканала NBC Бессент подчеркнул: «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов – это один день бюджета Российской Федерации». По его словам, это связано с временным снижением жесткости санкций, что позволяет России увеличить экспорт.

Министр также отметил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между тем, чтобы позволить России заработать больше, либо столкнуться с резким ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель, при котором Россия могла бы получить до 70% этих доходов.

Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.



