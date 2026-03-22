Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.
WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня
Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.
The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.
Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.