В Пулково 21 самолет направили на запасные аэродромы

Tекст: Ольга Иванова

В аэропорту «Пулково» отменено 14 рейсов на вылет из-за введенных ограничений, передает РИА «Новости». Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», 21 самолет был вынужден отправиться на запасные аэродромы.

По состоянию на 21.00 по московскому времени, задержка более двух часов зафиксирована у 26 рейсов. Причины введения ограничений и дальнейшая информация о работе аэропорта пока не уточняются.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти временно приостановили прием и отправление самолетов в аэропорту Пулково из-за мер по обеспечению безопасности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число уничтоженных в воскресенье беспилотников выросло до восьми.