Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах

Tекст: Ольга Никитина

Соглашение, подписанное в 1998 году, предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Украинского культурного центра (НКЦУ) в Москве, передает ТАСС.

РЦНК был открыт в 2007 году, но после 2014 года его работа осложнилась из-за нападений националистических группировок. В 2021 году, после введения Украиной санкций против Россотрудничества, центр был вынужден полностью прекратить работу.

НКЦУ, в свою очередь, был открыт в Москве в 1999 году. После начала СВО и разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией центр приостановил свою деятельность.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации соглашения говорится, что оно стало неактуальным в связи с прекращением работы обоих центров, а также с разрывом дипотношений между двумя странами.

Денонсация соглашения вступит в силу через 30 дней после того, как МИД РФ направит официальное уведомление об этом украинской стороне.

Со своей стороны замглавы МИД Михаил Галузин в ходе заседания Госдумы заявил, что возможность возобновления конструктивного взаимодействия между Россией и Украиной не просматривается. В том числе, по его словам, это касается и области культуры.

В начале мая Украина официально объявила о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств.