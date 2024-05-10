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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 18:33 • Новости дня

    Украина вышла из соглашения СНГ о полетах самолетов спецназначения

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина официально объявила о выходе из соглашения о полетах воздушных судов спецназначения в рамках Содружества Независимых Государств, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Целью выхода из соглашения он назвал «обеспечение национальной безопасности, усиление мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

    Соглашение, о котором идет речь, касается полетов воздушных судов спецназначения с главами государств, председателями Верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями.

    Ранее Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС.

    9 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Британский эксперт Меркурис: Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams

    Бригада ВСУ отказалась исполнять приказ из США по эвакуации Abrams
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бригада украинских вооруженных сил отказалась выполнять поручение США о доставке танков Abrams с передовой, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Подразделение, эксплуатирующее танки Abrams, – 47-я механизированная бригада ВСУ – публично выступила против поручения США об отводе этих машин с фронта, сказал Меркурис на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поручение решили дать, поскольку эти танки оказались «слишком уязвимы» для российских атак.

    Если бы 47-я бригада согласилась убрать с передовой танки, она осталась бы без танков. Но из-за этого решения в последние несколько дней появилось множество фото с подбитыми американскими танками. Также есть много фото уничтоженных БМП Bradley, заключил Меркурис.

    В последний раз Минобороны России сообщало об уничтожении американского Abrams 7 мая.

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    9 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом

    Гончаренко: Глава Европарламента Метсола выступила в Раде перед пустым залом

    Глава Европарламента выступила в Раде перед пустым залом
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Европарламента Роберта Метсола, прибывшая в Киев в четверг, выступала в Верховной раде перед пустым залом, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    На момент выступления Метсолы в зале практически не осталось депутатов – «не дотерпели», сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Европарламента назвала поддержку Украины финансовым вызовом для Европы.

    Коментарии (14)
    9 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре

    Asia Times: Вокруг Часова Яра разворачивается наиболее острая битва

    Стало известно об ожесточенных боях в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Часовом Яре в 10 км от Артемовска разгорается острая битва, пишет Asia Times.

    Если украинская армия не сможет удержать населенный пункт, это в очередной раз докажет, что инициатива на поле боя принадлежит силам России, пишет издание, передает РИА «Новости».

    В материале Asia Times отмечается, что «нереалистично ожидать, что Украина сможет сразу же вернуть себе военную инициативу», несмотря на новую военную помощь США, которая в некоторых случаях была доставлена на украинскую территорию в течение нескольких часов.

    В статье также говорится, что продолжающееся наступление России говорит о возможных проблемах ВСУ с распределением новых поставок. Запасы жизненно важной боевой техники настолько истощены, что поражение Украины кажется все более вероятным, резюмирует автор.

    Ранее на Западе предсказали «эффект домино» от взятия ВС России Часова Яра.

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    8 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину

    CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

    В НАТО подготовили решение относительно ввода войск на Украину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО может отказаться от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на проект декларации, которая будет обсуждаться на саммите альянса 9-11 июля в Вашингтоне.

    «Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.

    Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.

    Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.

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    9 мая 2024, 16:03 • Новости дня
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко исчезли из базы розыска МВД России.

    В базе МВД при введении запроса с именами этих политиков выводится надпись: «По вашему запросу нет информации». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее МВД России объявляло в розыск Зеленского, Порошенко и нескольких других функционеров киевского режима.

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    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

    Коментарии (10)
    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

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    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    9 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине

    Туск: На Украине присутствуют солдаты НАТО

    В Польше признали присутствие солдат НАТО на Украине
    @ Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс всеми возможными способами помогает Украине, на ее территории «есть немного войск» НАТО, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам Туска, на территории Украины находится некоторое количество солдат НАТО, наблюдателей, инженеров, передает РИА «Новости».

    При этом польский премьер не уточнил, солдаты каких стран присутствуют на украинской территории и в каком количестве.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о возможности отправки войск Запада на Украину можно расценивать как эскалацию.

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    8 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    «Кинжалы» поразили объекты энергетики и ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар с применением аэробаллистического гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», а также высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования и беспилотников по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что удар нанесен в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб объектам российской энергетики.

    Сообщается, что цели ударов были достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Возможности Украины по выпуску продукции военного назначения и переброске западного вооружения и военной техники на передовую значительно снижены в результате российского удара, говорится в заявлении МО РФ.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    9 мая 2024, 21:13 • Новости дня
    Экс-разведчик США: Россия могла бы уничтожить Украину за один день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину в течение суток, не используя ядерное оружие, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    «Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие», – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Москва не рассматривает подобный сценарий, так как одерживает победу на поле боя.

    «На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт», – резюмировал он.

    Ранее в Швейцарии назвали Россию победителем в украинском конфликте.

    Коментарии (9)
    8 мая 2024, 08:58 • Новости дня
    Киев начал тайно вывозить тела погибших из Часова Яра

    Марочко: Киев тайно вывозит тела погибших солдат ВСУ из Часова Яра, чтобы скрыть потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные скрытно вывозят тела погибших сослуживцев из Часова Яра в темное время суток, чтобы утаить масштабы потерь личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Часовом Яре две ночи подряд на семи грузовиках вывозили более 100 тел военнослужащих ВСУ, чтобы общее количество безвозвратных потерь для сослуживцев оставалось неизвестным, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр.

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