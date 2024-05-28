«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями Украины
Глава Минобороны Украины Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями страны
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны, входящие в НАТО, закрыть небо над западной частью страны.
По его словам, он обратился с просьбой к тем странам, которые не могут предоставить Украине свои системы ПВО. Вместо этого Умеров призвал соседей закрыть со своей территории небо над западной частью Украины, передает ТАСС.
Об этом министр написал в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) после выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Киеву больше систем ПВО.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ