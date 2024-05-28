Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями Украины

Глава Минобороны Украины Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями страны

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, он обратился с просьбой к тем странам, которые не могут предоставить Украине свои системы ПВО. Вместо этого Умеров призвал соседей закрыть со своей территории небо над западной частью Украины, передает ТАСС.

Об этом министр написал в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) после выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Софии.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Киеву больше систем ПВО.