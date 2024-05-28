  • Новость часаРоссийские войска продолжили продвижение в Харьковской области
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 12:47 • Новости дня

    Пушилин назвал оптимистичной ситуацию на линии фронта

    Пушилин: Линия фронта в ДНР отодвигается, но противник бьет по гражданам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия фронта отодвигается, но противник старается наносить удары по гражданскому населению, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ терпят серьезные удары, ВС России продвигаются на многих направлениях, освобождая все новые населенные пункты, при этом продолжает наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Пушилин оценил ситуацию на линии фронта в ДНР как оптимистичную, но при этом отметил, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, что позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о намерениях освободить ряд крупных городов, включая Красноармейск, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    28 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск

    Tекст: Александра Юдина

    Бои за Часов Яр будут ожесточенными, так как город расположен на возвышенности, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

    По его словам, в Часовом Яре ВС России будут встречать горячо, город находится на возвышенности, что усложняет продвижение, несмотря на то что город по размеру меньше Артемовска, передает РИА «Новости».

    Также разведчик отметил, что ВСУ хорошо укрепили город – «взять его будет непросто».

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре. Позднее ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона.

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    28 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Gazeta Wyborczне не исключил отправку военнослужащих армии страны на Украину.

    Как ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска на Украину, нельзя исключать никакие варианты, передает ТАСС.

    Сикорский также не ответил на вопрос, на каком этапе находится инициатива о присоединении Варшавы к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия (ЯО) Nuclear Sharing. По его словам, чем меньше это обсуждается публично, тем лучше. Сикорский отметил, что программа «не дает права оперативного контроля над размещенным в стране ядерным оружием». Он отметил также, что Польша не рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается получить возможность обладать собственными ядерными боеголовками.

    Ранее Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений.

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    27 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в Нижних Серогозах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска нанесли очередной удар по зданию, в котором расположен пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он написал, что скончалась одна женщина от сердечного приступа, она находилась рядом с местом взрыва.

    По предварительным данным, удар был нанесен ракетой HIMARS.

    Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Также Сальдо сообщал, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС.

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    27 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Меликов: Руководитель администрации главы Дагестана отправится на СВО

    Меликов сообщил, что руководитель администрации главы Дагестана отправится на СВО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинет свой пост и отправится на службу в зону СВО, сообщил руководитель республики Сергей Меликов.

    Об этом Меликов написал в своем Telegram-канале, добавив, что поддержал решение подчиненного.

    По его словам, следующим местом службы Гасанова станут российские «подразделения, участвующие в специальной военной операции».


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    28 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские системы противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

    Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    28 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Харьковском направлении украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что на границе с Россией со стороны Харькова не было обещанных командирами минных заграждений.

    По его словам, в системе обороны Харькова «просто-напросто очень большая дырка», туда очень легко зайти, хотя командиры заверяли, что территория заминирована, передает РИА «Новости».

    Также пограничник отметил, что украинские военные были уверены, что все вокруг заминировано, однако ВС России зашли с той стороны, где их никто не ждал.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

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    28 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Медведев: Разработки российских ученых уже испытываются на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений, они уже испытываются на поле боя и приближают победу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев на общем собрании членов Российской академии наук (РАН), посвященном 300-летию РАН, отметил, что эти разработки делают нашу страну сильнее, помогают эффективнее противостоять противнику, передает ТАСС.

    Также зампред Совбеза России заявил, что наша страна «окружена со всех сторон». России, по его словам, пытаются создать некомфортные условия для научной деятельности. При этом он выразил уверенность, что научное сообщество России пройдет этот этап наилучшим образом и выйдет на результаты, которые до недавнего времени нельзя было себе представить.

    Медведев выразил надежду, что РАН продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Речь идет, по его словам, не только об обороне, но и о продовольственной, биологической безопасности, борьбе с угрозами в киберпространстве и целом ряде других моментов, по которым Россию «сегодня проверяют на прочность».

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.

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    28 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Марочко: ВСУ чаще стали применять дроны-камикадзе по прифронтовым городам ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Кременная, Сватово и Лисичанск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах Кременной, Сватово и Лисичанска отмечен рост применения ВСУ ударных дронов-камикадзе для ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что угрозу частично удается решить путем усиления средств ПВО и РЭБ на данном направлении, но противник пытается обойти и эти средства противодействия БПЛА.

    Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, отступая из населенных пунктов Харьковской области, активно минируют жилые дома и подвалы.

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    28 мая 2024, 13:41 • Новости дня
    Стало известно о присутствии 1 тыс. французских наемников в Донбассе

    Киселев: В Донбассе присутствуют более 1 тыс. французских наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе, сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

    По его словам, есть данные о нахождении на территории Донбасса более 1 тыс. французских наемников, некоторые из которых уже успели попасть в плен, передает ТАСС.

    По словам Киселева, в зоне проведения СВО сейчас присутствует спецназ ряда европейских стран, при этом США продавливают ситуацию, чтобы заходили сначала под видом польских, румынских, прибалтийских инструкторов на обучение на полигонах на Западной Украине для подготовки личного состава.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

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