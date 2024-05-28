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    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    17 комментариев
    28 мая 2024, 03:55 • Новости дня

    В зоне СВО погиб оправданный за убийство четверых человек житель Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб житель Челябинской области Александр Григорьев.

    Григорьев получил известность в 2016 году, после того как расстрелял из охотничьего ружья четверых человек, ворвавшихся в его дом и напавших на его семью.

    Мужчину судили за убийство, но в итоге признали невиновным, квалифицировав действия Григорьева как самооборону.

    Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Алексея Пешкова, осенью 2022 года Григорьева мобилизовали, а в начале 2023-го он отправился в зону боевых действий в качестве оператора дрона.

    5 мая военный погиб в результате прямого попадания в его автомобиль боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника.


    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    27 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы

    Актрису Искандер осудили по делу о сбыте наркотиков

    Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам тюрьмы
    @ Александр Поляков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Первомайском райсуде Пензы в понедельник вынесли приговор актрисе Рамиле Искандер (Хисамовой) по делу о сбыте наркотических веществ.

    Хисамову приговорили к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, передает ТАСС.

    В марте 46-летняя актриса признала свою вину по делу о сбыте наркотиков и заявила, что глубоко раскаивается. Искандер – заслуженная артистка России, она снялась более чем в 20 фильмах, в том числе киноленте «Царь» Павла Лунгина, озвучила более 200 фильмов и сериалов.

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    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

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    27 мая 2024, 16:18 • Новости дня
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    Президент Киргизии снял с должности посла в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, которым освободил Гульнару-Клару Самат от должности посла республики в России и Армении по совместительству с резиденцией в Москве.

    Как сообщили в пресс-службе главы республики, решение принято в связи с переходом теперь уже экс-главы дипломатической службы на другую работу, сообщает «Московский комсомолец».

    Верительную грамоту у Гульнары-Клары Самат президент России Владимир Путин принял в мае 2021 года.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 09:50 • Новости дня
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    Захарова ответила захотевшему «поставить Россию на колени» президенту Эстонии
    @ Mihkel Maripuu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости «поставить Россию на колени».

    Как сказала Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Кариса, необходимо, чтобы эстонский президент показал, как это делается, передает РИА «Новости».

    Ранее Карис заявил, что конфликт между Россией и Украиной стал «решающим моментом для нашего поколения».

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

    Коментарии (24)
    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

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    27 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Россия заставит «сильно пожалеть» Польшу

    Захарова пообещала ответить Польше на ограничения в передвижении дипломатов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не оставит без ответа ограничения передвижения дипломатов, введенные Польшей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Как указала Захарова, детали пока неизвестны. По ее словам, анонсирована нота польского МИД с подробностями принятого решения. «Когда получим, изучим и примем ответные меры, чтобы захлебнувшаяся в русофобии польская верхушка сильно пожалела о предпринятых очередных антироссийских шагах», – отметила дипломат, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по стране.

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    27 мая 2024, 20:44 • Новости дня
    Певица Алсу подала на развод
    Певица Алсу подала на развод
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

    Дело о расторжении брака между Алсу и Абрамовым зарегистрировал Мировой судебный участок Пресненского района Москвы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что артистка значится в этом деле истцом, что может говорить о том, что именно она стала инициатором развода. Алсу и Абрамов заключили брак в 2006 году, у них трое детей.

    Ранее российская певица Татьяна Буланова заявила, что один из ее бывших мужей был абьюзером, жизнь с ним она назвала ужасной.

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    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

    Коментарии (36)
    27 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица

    Певица Нюша подала на развод в один день с Алсу

    В один день с Алсу решила развестись еще одна российская певица
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Иск певицы Нюши (Анны Шурочкиной) о расторжении брака с бизнесменом Игорем Сивовым зарегистрирован в один день с заявлением о разводе певицы Алсу, сообщается на портале мировых судей Москвы.

    Брак с Сивовым продлился восемь лет, у пары родились двое детей, пишет «Комсомольская правда». После объявления о расставании Нюша вернулась в Россию из Дубая и возобновила карьеру певицы.

    Ранее певица Алсу подала на развод с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни.

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    27 мая 2024, 11:36 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении

    Политолог Корнилов: Протест против Пашиняна в Армении может вынудить премьера уйти в отставку

    Политолог оценил перспективы протеста против Пашиняна в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна – это логичное следствие его действий, которые не отвечают запросам населения. Несмотря на попытки полиции разогнать демонстрантов, в конечном счете руководству страны придется уйти в отставку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее протестующие в Армении начали перекрывать дороги.

    «В Армении мы наблюдаем очередные акции протеста против премьера страны Никола Пашиняна. Демонстрации являются продолжением того противостояния в обществе, которое глава правительства начал сам. Он презрел мнение населения в отношении Карабаха. Он решил подыграть Западу и в некотором смысле отдалиться от России. Это вызвало недовольство жителей республики», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «В случае дальнейшего развития протестов следует ожидать более жесткого противодействия демонстрантам со стороны полиции. Тем не менее полагаю, что данные меры вряд ли позволят справиться с акциями. В конечном итоге, по моему мнению, Пашиняну придется уйти в отставку. Это позволит гражданам Армении выбрать власть, которая последует национальным интересам страны», – резюмировал собеседник.

    Ранее протестующие против премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака. Кроме того, демонстранты заблокировали часть улиц в Ереване. Полиция, в свою очередь, задержала десятки граждан в центре столицы республики. Как отмечают РИА «Новости», на утро понедельника число задержанных составило 137 человек.

    Накануне претендент на пост армянского премьера, глава оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» и архиепископ Баграт Галстанян пригласил Пашиняна на встречу с народом. Лидер протестующих отметил, что если последний не явится, то потеряет «моральную легитимность параллельно с закончившейся правовой легитимностью».

    Для встречи с премьер-министром Баграт Галстанян отправился к правительственным дачам. Однако там Пашиняна не было. По словам заместителя руководителя аппарата правительства Армении Тарона Чахояна, премьер в это время находился в зоне наводнения.

    Позднее протестующие прекратили блокировку правительственной дачи Пашиняна и выдвинулись к площади Республики в центре Еревана. Демонстранты объяснили это намерением выработать план дальнейших действий.

    Напомним, в начале мая Галстанян объявил о начале процедуры импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в парламенте. Об этом он заявил после того, как действующий глава правительства не ответил на озвученное лидером оппозиции требование уйти в отставку.

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    27 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин анонсировал выход поставщиков из Узбекистана на Ozon

    Tекст: Валерия Городецкая

    Товары поставщиков из Узбекистана в скором времени будут представлены на российском маркетплейсе Ozon, заявил президент России Владимир Путин.

    «В ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой российский маркетплейс – «Озон», – сказал российский лидер на заседании Совета регионов России и Узбекистана, передает ТАСС.

    На маркетплейсе Wildberries, где уже представлена продукция узбекистанских поставщиков, объем продаж таких товаров в прошлом году вырос почти вдвое, отметил Путин.

    «Стремительными темпами развивается электронная коммерция. Так, по итогам 2023 года совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил 418 млн долларов», – сказал он.

    Ранее Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными.

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