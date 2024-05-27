  • Новость часаГермания выступила против участия НАТО в защите воздушного пространства Украины
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

    14 комментариев
    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня

    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке

    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

    27 мая 2024, 12:36 • Новости дня
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник государственной охраны президента Украины Владимира Зеленского в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев, пишет газета Times.

    Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

    В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

    Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

    Коментарии (7)
    27 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом

    Столтенберг: Призыв разрешить Киеву удары по России связан с ситуацией под Харьковом

    Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом
    @ IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, так как, по его мнению, «это самооборона», которая важна в условиях наступления российской армии под Харьковом, следует из трансляции пресс-службы альянса.

    Поставляющие Украине оружие страны НАТО решают, на каких основаниях оно поставляется, и пришло время подумать об отмене некоторых ограничений, передает ТАСС. Столтенберг добавил, что в районе Харькова линия фронта и граница практически совпадают, и если Киев не может атаковать военные цели на территории России, это делает сложной для них оборону.

    «Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения», – сказал генсек НАТО. Он также подчеркнул, что 99% оружия, которое «помогло нанести серьезные потери Российской армии», Киеву поставляют страны НАТО.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России.

    Коментарии (36)
    27 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили поселок Ивановка под Харьковом, группировка «Центр» освободила село Нетайлово в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

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    27 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    НАТО отказалось заниматься подготовкой военных на территории Украины
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе парламентской ассамблеи военного блока.

    Также Столтенберг сообщил, что перед НАТО стоят две основные задачи: помощь Украине и предотвращение эскалации конфликта, чтобы он не распространился на другие территории за пределами Украины и не перерос в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе.

    НАТО, подчеркнул он, не будет стороной конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Также Столтенберг пообещал, что «сил НАТО не будет на земле».

    Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял ранее, что нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне.

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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    27 мая 2024, 00:33 • Новости дня
    МВД объявило в розыск двух генералов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель начальника Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск.

    «Горбатюк Владимир Дмитриевич. 19.02.1982. Разыскивается по статье УК», – приводит ТАСС сообщение из базы розыска МВД России.

    Аналогичная информация опубликована и в отношении Олега Вишневского. При этом суть уголовной статьи не раскрывается.

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    26 мая 2024, 19:56 • Новости дня
    Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При украинском обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Над округом сработали средства противовоздушной обороны, они сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадала одна женщина, она сама обратилась с контузией в районную центральную райбольницу. После оказания медпомощи ее переведут в горбольницу Белгорода.

    В поселке Ржевка после отражения атаки ВСУ повреждения зафиксировали в 20 частных домах, повреждены девять машин.

    Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в небе над регионом.

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    27 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    В Киеве задержали участников массовой драки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в украинской столице задержали участников массовой драки, которая произошла в центре города, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Инцидент произошел 26 мая на улице Крещатик в центре Киева, на опубликованных видеозаписях запечатлено, как молодые люди бьют друг друга при множестве свидетелей, передает ТАСС.

    В потасовке участвовали шестеро, по трое с каждой стороны. Было заведено дело о хулиганстве.

    Драка началась после перепалки у кафе «Белый налив». Одна группа состояла из граждан Турции, находившихся в стране на законных основаниях. Вторая – из жителей Одесской и Киевской областей.

    Правоохранители задержали четверых человек, местонахождение других устанавливается.

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    27 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Испания решила передать Украине оружия на 1,1 млрд евро

    El Pais: Испания передаст Украине оружие на рекордные 1,1 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Испании пообещают Украине пакет военной помощи на рекордную сумму 1,129 млрд евро, сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

    27 мая президент Украины Владимир Зеленский в Мадриде встретится с королем Филиппом VI, а также с председателем правительства страны Педро Санчесом, с которым подпишет двустороннее соглашение по безопасности, включающее поставки партии ракет Patriot, 19 танков Leopard 2A4, передает ТАСС.

    Как пишет газета, часть оружия может быть направлена Украине до 30 июня, при этом много вооружения будет сделано испанскими компаниями, что отложит их поставку до завершения производства.

    Ранее канал CNN Portugal сообщил, что Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию из-за «тяжелой внутренней ситуации ВСУ на фронте».

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    27 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

    Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя предложение генсека организации Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что Столтенберг такими высказываниями превысил свои полномочия.

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    27 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в Нижних Серогозах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска нанесли очередной удар по зданию, в котором расположен пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он написал, что скончалась одна женщина от сердечного приступа, она находилась рядом с местом взрыва.

    По предварительным данным, удар был нанесен ракетой HIMARS.

    Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Также Сальдо сообщал, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС.

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    27 мая 2024, 12:10 • Новости дня
    ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в запорожском селе

    Рогов: ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в запорожском селе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные нанесли удар по школе в поселке Новогоровка в Запорожской области, уточняются данные о пострадавших, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    ВСУ прицельным огнем уничтожили школу в поселке, в этой школе и рядом с ней нет и не было военных, и украинская сторона об этом хорошо знает, заявил Рогов в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что украинская армия намеренно ударила по школе, чтобы не дать детям в Запорожской области получать образование. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

    В начале апреля ВСУ обстреляли школу в Куйбышевском районе Донецка, погиб мирный житель.

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