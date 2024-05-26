Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий
Сикорский призвал страны ЕС не выплачивать пособия уклоняющимся от военной службы украинцам
Украинцы призывного возраста, которые уклоняются от службы в вооруженных силах Украины, не должны получать пособия в странах ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Сикорский также призвал сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе», передает RT со ссылкой на Guardian.
Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста.