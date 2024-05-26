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    26 мая 2024, 06:24 • Новости дня

    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий

    Сикорский призвал страны ЕС не выплачивать пособия уклоняющимся от военной службы украинцам

    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий
    @ Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцы призывного возраста, которые уклоняются от службы в вооруженных силах Украины, не должны получать пособия в странах ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский также призвал сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе», передает RT со ссылкой на Guardian.

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста.


    25 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Зеленский высказался о своей нелегитимности

    Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности

    Зеленский высказался о своей нелегитимности
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

     «Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.

    Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.

    Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.

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    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    25 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    В Херсонской области назвали последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС

    Глава округа Гура: Открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Поступление воды в Северо-Крымский канал в случае открытия Украиной шлюзов ДнепроГЭС обеспечит дополнительно водой хозяйства России, заявил глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура.

    По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, то снизится в Днепровском водохранилище, что только хуже для Украины, вода пойдет в Северо-Крымский канал для орошения земель фермерских хозяйств в России, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре из-за усиления ветра.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды.

    В то же время сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что открыты только шандорные затворы, а шлюзы закрыты.

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    25 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков

    Tекст: Александра Юдина

    Взятый в плен российской группировкой войск «Север» украинский солдат Николай Перепаленко рассказал, что многие украинские военные не хотели оборонять Харьков, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.

    По его словам, в рядах ВСУ многие не хотели оборонять Харьков, так как понимали, что сопротивление не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    Перепаленко добавил, что в его группе из четырех военных заканчивались боеприпасы, однако никто из киевского командования им не помог.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    25 мая 2024, 19:36 • Новости дня
    Шольц: Германия достигла предела помощи Украине

    Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия оказала Украине помощь, какую только могла, Берлин довел это до предела возможного, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    25 мая 2024, 11:12 • Новости дня
    Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов брать Украину под противовоздушную защиту
    Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов брать Украину под противовоздушную защиту
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    НАТО не будет использовать свою систему ПВО для непосредственной помощи ВСУ или отправлять на Украину войска, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг немецкой газете Welt am Sonntag.

    Он подтвердил, что НАТО увеличит поддержку Украины, но планов отправлять войска или брать страну под натовский «защитный зонтик».

    «НАТО не станет стороной конфликта», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    В то же время, добавил генсек, НАТО планирует играть куда большую роль для ВСУ при координации поддержки безопасности и обучения, а это требует долгосрочных финансовых обязательств.

    Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на российской территории.

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    25 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Страны G7 заявили о прогрессе в переговорах по использованию российских активов

    Reuters: G7 заявили о прогрессе в переговорах по вопросу использования прибыли от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Министры финансов стран G7 на встрече в Вашингтоне продвигаются в обсуждении вопроса использования прибыли от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.

    По данным издания, страны G7 продвигаются в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счет использования замороженных российских активов, передает ТАСС.

    При этом отмечается, что точный механизм использования этих средств пока не определен.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.

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    25 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ

    Украинский командир рассказал, как ВС России сравняли с землей позиции ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Командир батальона ВСУ Юрий Федоренко рассказал газете The New York Times, что российские военные сравнивают с землей позиции украинской армии в зоне спецоперации.

    По его словам, российские военные продвигаются шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой, передает РИА «Новости».

    Федоренко отметил, что в тех местах, где линии ВСУ были хорошо укреплены, ВС России использовали управляемые авиационные бомбы, «просто сравнивая их с землей».

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    25 мая 2024, 15:11 • Новости дня
    Зеленский дал интервью на русском языке

    Зеленский на русском языке призвал блокировать российские телеканалы, но выступил против закрытия СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Youtube-каналу «Орда.News» журналистам из Средней Азии на русском языке заявил, что выступает против притеснения СМИ, но считает, что российские каналы надо блокировать.

    Зеленский согласился дать интервью журналистам из Средней Азии на русском языке, потому что они «не из России». Он заявил, что очень неправильно закрывать СМИ, но «пропагандистские каналы надо блокировать максимально», передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности на президентском посту после истечения срока его полномочий.

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    25 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате двух украинских террористических атак возросло до четырех человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок. Восемь человек госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями средней степени тяжести. Одну женщину отпустили домой после оказания ей медицинской помощи.

    В областную клиническую больницу после обстрела поселка Октябрьский поступили мужчина с «осколочными ранениями туловища и конечностей и торако-абдоминальным ранением», а также женщина с «проникающим ранением брюшной полости».

    Восьмилетний мальчик также пострадал в поселке Октябрьский, у него минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области.

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

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