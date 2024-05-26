Российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.6 комментариев
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.31 комментарий
Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности
«Меня это несильно беспокоит», – сказал он в интервью СМИ Казахстана и Узбекистана.
Зеленский добавил, что для ответа на этот вопрос нужно обратиться к Конституции Украины, при этом конкретных статей он не назвал, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины.
Между тем член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Зеленский теперь является диктатором, так как его срок на посту главы Украины истек.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Зеленский превратился в узурпатора и что станет с ним после потери легитимности.
В Одессе произошла массовая драка с участием военных и гражданских лиц
Инцидент произошел в курортном районе Аркадия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что причины конфликта неизвестны.
На опубликованном в украинских СМИ видео видно несколько военнослужащих и большое количество гражданских лиц.
По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».
Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.
Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России
Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».
Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий подтвердить легитимность Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.
Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине
Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.
Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.
Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове
Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».
Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.
По его словам, в рядах ВСУ многие не хотели оборонять Харьков, так как понимали, что сопротивление не имеет смысла, передает РИА «Новости».
Перепаленко добавил, что в его группе из четырех военных заканчивались боеприпасы, однако никто из киевского командования им не помог.
Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.
Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.
Глава округа Гура: Открытие шлюзов на ДнепроГЭС навредит только Украине
По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, то снизится в Днепровском водохранилище, что только хуже для Украины, вода пойдет в Северо-Крымский канал для орошения земель фермерских хозяйств в России, передает РИА «Новости».
По состоянию на 14.00 25 мая отмечается незначительное падение уровня воды в Днепре из-за усиления ветра.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды.
В то же время сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что открыты только шандорные затворы, а шлюзы закрыты.
Минобороны: Российские военные освободили Архангельское в ДНР
В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы группировки «Центр» ВС России также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка в ДНР.
Также отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. Потери противника составили до 410 военных, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.
Помимо прочего, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Российские военные отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотников, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24615 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16156 танков и других боевых бронированных машин, 1313 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9832 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21987 единиц специальной военной автомобильной техники.
FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года
Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.
Шольц заявил о достижении ФРГ предела помощи Украине
Издание n-tv пишет, что Берлин передал Киеву вооружение на сумму 28 млрд евро, а также две системы ПВО Patriot. По словам Шольца, Германия стремится помочь Украине в оборонительной борьбе, не превращая конфликт в войну России и НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.
Он подтвердил, что НАТО увеличит поддержку Украины, но планов отправлять войска или брать страну под натовский «защитный зонтик».
«НАТО не станет стороной конфликта», – сказал Столтенберг, передает ТАСС.
В то же время, добавил генсек, НАТО планирует играть куда большую роль для ВСУ при координации поддержки безопасности и обучения, а это требует долгосрочных финансовых обязательств.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на российской территории.
Представитель Кремля Песков: Путин неоднократно говорил, что потребности в мобилизации нет
По его словам, в России очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, который проходит на ежедневной основе, передает РИА «Новости».
При этом Песков подчеркнул, что президент неоднократно говорил, что в данный момент нет потребности в мобилизации.
Ранее Financial Times писала, что для сохранения успехов в зоне боевых действий Москве в скором времени может потребоваться новая волна мобилизации.
Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт
Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.
По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.
Reuters: G7 заявили о прогрессе в переговорах по вопросу использования прибыли от активов России
По данным издания, страны G7 продвигаются в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счет использования замороженных российских активов, передает ТАСС.
При этом отмечается, что точный механизм использования этих средств пока не определен.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.