Мирные жители Белгородской области пострадали в результате украинской атаки

Tекст: Антон Антонов

Двое мужчин доставлены в больницу Белгорода с черепно-мозговыми травмами в тяжелом состоянии. Женщина получила осколочное ранение левой ноги и находится в состоянии средней степени тяжести. Четвертый пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица и груди.

В Белгороде повреждены дома, школы, коммерческие объекты. В поселке Дубовое полностью сгорел таунхаус, еще два получили повреждения. Сгорели и повреждены несколько машин, сообщил глава региона в Telegram.

Напомним, ранее Гладков сообщил, что в результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области.