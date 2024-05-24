Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Подразделения ВС России продолжили продвижение вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Украинская сторона потеряла там за семь дней до 3285 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 32 орудия полевой артиллерии. Также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

За прошедшую неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, местам хранения ракет, боеприпасов и топлива, цехам производства безэкипажных катеров и воздушных дронов. Поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных боевиков и нацформирований, предприятия ВПК Украины.

Группировка «Север» освободила поселок Старица в Харьковской области, после чего продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Поражены живая сила и техника пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, отражены 23 контратаки. За неделю украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 1840 человек, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град» и Vampire и 37 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. Также она отразила 15 контратак четырех украинских бригад и бригады нацгвардии в ДНР и в ЛНР. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 2040 человек, два танка, 18 боевых бронированных машин, две машины РСЗО «Град», 32 орудия полевой артиллерии.

Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразила 41 контратаку в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю потеряли до 2770 человек, танк, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, включая четыре немецких БМП Marder, пять американских БМП Bradley и три американских БТРа MaxxPro.