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    В Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска
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    ВСУ в зоне действия «Южной» группировки потеряли более 3,2 тыс. человек
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    11 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    54 комментария
    24 мая 2024, 15:56 • Новости дня

    ВСУ в зоне действия «Южной» группировки потеряли более 3,2 тыс. человек

    ВСУ в зоне действия «Южной» группировки потеряли более 3,2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России с 18 по 24 мая потеряли свыше 3,2 тыс. человек, российская сторона освободила на этом направлении три населенных пункта, сообщило Минобороны России.

    Группировка освободила Белогоровку, Клещеевку и Андреевку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВС России продолжили продвижение вглубь украинской обороны, поразив живую силу и технику семи бригад ВСУ и четырех бригад теробороны. Украинская сторона потеряла там за семь дней до 3285 человек, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 32 орудия полевой артиллерии. Также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, местам хранения ракет, боеприпасов и топлива, цехам производства безэкипажных катеров и воздушных дронов. Поражены пункты временной дислокации ВСУ, иностранных боевиков и нацформирований, предприятия ВПК Украины.

    Группировка «Север» освободила поселок Старица в Харьковской области, после чего продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ. Поражены живая сила и техника пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, отражены 23 контратаки. За неделю украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 1840 человек, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град» и Vampire и 37 орудий полевой артиллерии.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования четырех бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии Украины. Также она отразила 15 контратак четырех украинских бригад и бригады нацгвардии в ДНР и в ЛНР. В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 2040 человек, два танка, 18 боевых бронированных машин, две машины РСЗО «Град», 32 орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, отразила 41 контратаку в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю потеряли до 2770 человек, танк, 35 орудий полевой артиллерии и 20 боевых бронированных машин, включая четыре немецких БМП Marder, пять американских БМП Bradley и три американских БТРа MaxxPro.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    24 мая 2024, 13:46 • Новости дня
    Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ, сообщил источник в силовых структурах ДНР в пятницу.

    Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.

    Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

    В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.

    Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.

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    24 мая 2024, 12:30 • Новости дня
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим распорядился принудительно эвакуировать детей и их представителей из более чем 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

    Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.

    Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.

    До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

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    23 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника

    Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет

    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для мирного урегулирования украинского конфликта хватило бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу Blikk.hu.

    По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».

    Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.

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    24 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух

    Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская газета Daily Beast пишет, что украинские военные жалуются на то, что население больше не сможет тратить собственные деньги на покупку дронов для ВСУ, а также на низкий моральный дух.

    По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.

    Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.

    Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.

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    24 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины

    Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США

    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская тема для Джо Байдена остается важной. Другое дело, что саммит в Швейцарии уже можно считать провальным. Именно поэтому президентом США, вероятно, будет принято решение туда не ехать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о том, что вместо Швейцарии Байден посетит Калифорнию, где с участием актеров пройдет сбор средств на его предвыборную кампанию.

    «Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.

    «Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.

    На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.

    Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.

    «Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.

    «Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

    15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.

    Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (6)
    24 мая 2024, 13:59 • Новости дня
    Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России

    Глава МИД Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России

    Лавров: Киев наносит удары западным оружием по гражданским объектам России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставляемое Киеву американское и европейское оружие уже используют для нанесения ударов по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, западное оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Киев бьет прежде всего по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

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    24 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    На Украине решили направить большую часть генштаба ВСУ в боевые части

    На Украине решили направить 60% генштаба ВСУ в боевые части

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Численность генерального штаба вооруженных сил Украины планируется уменьшить более чем наполовину, высвободившихся военных отправят в боевые части, заявил начальник главного управления оборонного планирования генштаба ВСУ генерал Евгений Острянский.

    Планируется оптимизировать штатную численность ряда структурных подразделений и органов военного управления, заявил Острянский, передает ТАСС.

    Штатная численность генштаба уменьшится на 60%, в ходе реформ расформируют несколько структур, создадут новые и оптимизируют существующие. Эти меры направлены на устранение дублирования функций.

    Высвободившийся личный состав направят в органы управления оперативного и тактического уровней и в боевые воинские части. Это должно улучшить ротацию подразделений.

    В феврале 2024 года американская пресса сообщала, что из-за нехватки людей в сухопутных силах ВСУ там отмечается падение боевого духа.

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    24 мая 2024, 08:57 • Новости дня
    Бортников объяснил, почему Киев перешел к тотальному террору

    Бортников: Власти Украины начали тотальный террор

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не имеют реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, а потому перешли к тотальному террору, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран – участниц СНГ в Бишкеке.

    Глава ФСБ отметил, что киевский режим систематически обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру регионов России, а также проводит диверсионные вылазки на приграничные территории, передает ТАСС.

    При содействии стран НАТО, продолжил Бортников, на Украину перебрасываются террористы из других регионов мира, в том числе с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть боевиков используют для террористической экспансии на пространство содружества, указал глава ФСБ.

    Ситуация в СНГ и в целом в мире, по его оценке, остается напряженной. США, Британия и их союзники по НАТО стремятся сохранить доминирование, для чего применяют весь свой арсенал «гибридной» войны против несогласных.

    Как отмечали ранее в Кремле, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства.

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    24 мая 2024, 13:27 • Новости дня
    Германия и Дания передали Киеву десять танков Leopard
    Германия и Дания передали Киеву десять танков Leopard
    @ Thomas Imo/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия спустя почти месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений, включив в него в том числе десять танков Leopard 1A5, поставленные Украине в рамках совместного с Данией проекта, следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства Федеративной Республики.

    Новый пакет также включает в себя 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 54 разведывательных дрона Vector и Heidrun и 20 танковых пулеметов MG3, также готовится поставка трех РСЗО HIMARS, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Германии запросило у правительства страны 3,8 млрд евро для военной помощи Украине.

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    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

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    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

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    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

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    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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