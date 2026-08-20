Многодетный британский пилот погиб на самой опасной гонке мира

Многодетный британский пилот разбился насмерть во время Гран-при острова Мэн

Tекст: Мария Иванова

Трагедия унесла жизнь 37-летнего Сэма Нотона во время третьей квалификационной сессии, передает РИА «Новости».

Авария произошла в среду на повороте Доранс-Бенд. Британец дебютировал на этих соревнованиях в 2025 году и выступал второй год подряд.

«Организаторы выражают глубочайшие соболезнования его жене Шарлотте, его детям Бонни, Лиаму, Джесси и Паркеру, а также его семье и друзьям», – говорится в сообщении.

Смерть Нотона стала второй за два дня на Гран-при острова Мэн. Во вторник разбился 29-летний швейцарец Мауро Пончини, а в конце мая погиб 33-летний британец Дэниел Ингам. Всего за всю историю соревнований на острове расстались с жизнью 273 гонщика.

Горная трасса Isle of Man TT считается одной из самых опасных в мире. Заезды проходят там с 1907 года, поскольку британские власти тогда запретили автомобильные состязания везде, кроме автономии. Длина замкнутого трека составляет почти 40 километров и насчитывает более 200 поворотов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне британская мотогонщица Мария Костелло получила тяжелейшие травмы позвоночника на квалификации Isle of Man TT.

В мае во время открытия этих же соревнований гонщик врезался в толпу зрителей.

В прошлом году чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб во время тренировочного заезда в Ирбите.